Sicurezza stradale: video Piantedosi a iniziativa Viareggio

Un videomessaggio del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è stato inviato al teatro Jenco di Viareggio (Lucca) in occasione del 6/o Memorial Elisa Pezzini, una giovane morta per un incidente stradale.

L'occasione l'ha data un evento organizzato dall'associazione "Un sorriso di Elisa", costituita dai genitori Simona Di Vita e Stefano Pezzini, nell'incontro con gli studenti sulla sicurezza stradale ed educazione alla guida, c'è stato anche un videomessaggio del ministro Matteo Piantedosi. L'iniziativa, è nata per sensibilizzare i più giovani sul rispetto del codice della strada e sui comportamenti da tenere per una guida in sicurezza. Il ministro ha annunciato che verrà posta ancora maggiore attenzione al problema della sicurezza con iniziative per le scuole "corsi di guida sicura, campagne mirate sui social, incontri con testimonial, simulatori di guida", inoltre "è allo studio un dispositivo di blocco pe chi si mette al volante in stato di ebbrezza" e "norme per l'uso sicuro del monopattino". Presente all'evento anche il prefetto di Lucca Francesco Esposito e le altre autorità del territorio. Consigli, moniti, suggerimenti, questi sono stati gli interventi istituzionali e poi il racconto diretto dei genitori di Elisa, che ormai da anni sono in prima linea per sensibilizzare i giovani alla sicurezza stradale.