Euro NCAP: sotto esame anche autocarri ed autotreni

Le valutazioni Euro NCAP per le autovetture, da oggi, saranno applicate, con gli adattamenti del caso, anche ad autocarri ed autotreni utilizzati per il trasporto delle merci. L'esigenza nasce anche dal fatto che in Italia ed in Europa il trasporto delle merci avviene prevalentemente su strada. Grazie ad un innovativo sistema di valutazione "Truck Safe City and Highway" sarà possibile valutare il livello di sicurezza dei mezzi pesanti in ambito urbano ed in ambiente autostradale. "Le statistiche dell'incidentalità ci dicono che a fronte di un 1,5% di mezzi pesanti circolanti sulle strade europee, gli incidenti che vedono coinvolti gli autocarri e autotreni sono il 15% - ha affermato Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'Automobile Club d'Italia - in un'ottica di 'zero incidenti' sulle strade è importante che le tecnologie per la sicurezza attiva vengano utilizzate anche sui veicoli commerciali".

Mediante i risultati dei test, conducenti di mezzi pesanti e gestori di flotte commerciali potranno contare su ulteriori elementi per valutare il livello di sicurezza dei propri veicoli. Inoltre, i produttori di autocarri ed autotreni avranno dei riferimenti per migliorare l'offerta di tecnologie relative alla sicurezza.