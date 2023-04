Assogomma fa chiarezza sugli pneumatici di tipo M+S

A seguito di voci relative ad ipotetici problemi di sicurezza stradale legati all'impiego di alcuni pneumatici di tipo M+S durante il periodo estivo, circolate in questi giorni, il Gruppo Produttori Pneumatici di Assogomma ritiene opportuno fare chiarezza.

Infatti, ribadisce che i pneumatici omologati, idonei all'impiego su uno specifico veicolo, sono quelli riportati in carta di circolazione e, a riguardo, ad Assogomma non sono pervenute segnalazioni di problemi di sicurezza stradale. Su alcune carte di circolazione sono riportate, per le stesse misure di pneumatici, evidenzia Assogomma, sia la versione standard (estiva) sia la versione M+S. Si tratta di un accorgimento mediante il quale il costruttore del veicolo limita l'impiego di pneumatici di tipo M+S ai soli con codice di velocità uguale o superiore a quello indicato. Nella circostanza, generalmente è indicato un codice di velocità superiore a Q, generalmente H (210 km/h) , visto che il costruttore sceglie di avere performance sulla velocità superiori rispetto al minimo consentito (160 Km/h).

Inoltre, sottolinea che non esistono normative tecniche che disciplinano il campo di applicazione delle temperature alle quali sono impiegabili pneumatici di tipo M+S come pure pneumatici di tipo standard (estivi). Di conseguenza, indicazioni di intervalli compresi tra -10° e + 10° per i pneumatici M+S non trovano, per quanto a conoscenza di Assogomma, alcun riferimento tecnico normativo ufficiale.

Infine mette in chiaro che compete al rivenditore specialista, ovvero al gommista, la verifica della idoneità del pneumatico in funzione alle prescrizioni riportate in carta di circolazione, alle indicazioni di gonfiaggio riportate nel libretto di uso e manutenzione ed ovviamente una valutazione di integrità/conformità all'uso del pneumatico di riferimento. Per cui, gli automobilisti, secondo Assogomma, possono liberamente scegliere di circolare tutto l'anno con pneumatici di tipo standard o M+S, a patto che siano tra quelli che soddisfano le indicazioni dimensionali e prestazionali riportati sulla carta di circolazione del veicolo. L'eventuale declassamento del codice di velocità è previsto solo per pneumatici di tipo M+S, muniti di pittogramma alpino (vedi regolamento UNECE n. 142), limitatamente al periodo di vigenza delle ordinanze ovverossia dal 15 novembre al 15 aprile con una deroga di un mese prima ed un mese dopo rispetto all'entrata in vigore delle stesse.