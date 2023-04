Salvini, "Più prevenzione contro gli incidenti in autostrada"

Nonostante l'impegno di tutti" alla fine dello scorso anno la conta dei morti per incidenti sulle nostre strade è stata bellica. Abbiamo avuto più di tremila morti: è come un intero paese, un'intera comunità che scompare. Non basta investire miliardi sulle infrastrutture occorre investire sulla prevenzione ed è quello che faremo": lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini intervenendo all'inaugurazione del primo Safety Point sulla rete autostradale italiana, in servizio da oggi sull'Area Casilina Est a Castrocielo in provincia di Frosinone.

"Subito dopo Pasqua - ha detto il ministro - faremo un ulteriore incontro con il ministro della scuola per affrontare con lui il tema dell'educazione stradale, va insegnata in classe e va fatta d'impatto. Se arriva in calsse un cinquantenne che dice "Vai piano" dopo qualche minuto la testa è già alla ricreazione o all'interrogazione dell'ora successiva. Serve che i ragazzi parlino ai ragazzi o che lo facciano i genitori dei ragazzi che non sono più tornati a casa per colpa di un incidente".

Il ministro ha anche annunciato un'accelerazione all'introduzione di "provvedimenti che in altri Paesi europei sono già noma, come l'Alcool Lock che impedisce la messa in moto dei veicoli in caso di eccesso di alcool nel sangue del guidatore. L'Italia lo sta sperimentando, vorrei accelerare".