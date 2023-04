Renault: un documentario con i vigili del fuoco

Renault sta lavorando sulla sicurezza mediante lo sviluppo di un programma denominato "Human First Program", relativo alle procedure da applicare prima, durante, e dopo gli incidenti automobilistici. Si tratta di un'iniziativa alla quale collaborano 600 ingegneri, esperti di sicurezza, capi prodotto, il LAB ed i vigili del fuoco.

Infatti, la casa della losanga ha stretto una partnership con quest'ultimi, visto che sono formati sulle ultime innovazioni tecnologiche.

Il 29 marzo, Renault e Publicis Conseil lanciano una campagna mondiale mediante il documentario "TimeFighters - every minute counts", con la regia dei fratelli Naudet, per sottolineare la grande collaborazione tra il Gruppo Renault e le squadre di soccorso stradale.

Una collaborazione, quella tra Renault ed i vigili del fuoco di tutto il mondo, che si esplica attraverso la formazione, con lo scopo di risparmiare tempo negli interventi a seguito di un grave incidente, e per diminuire il numero di vittime della strada. Il tenente colonnello Christophe Lenglos, dipendente a tempo pieno di Renault, e Claire Petit Boulanger (esperta di sicurezza terziaria in Renault), viaggiano in tutto il mondo per diffondere le conoscenze di Renault sulla sicurezza attraverso conferenze, esercitazioni di pronto intervento, esercitazioni reali e virtuali, e donazione di veicoli per le stesse.

La sinergia con i vigili del fuoco riguarda anche la fase di progettazione delle vetture.

A questa, infatti, si deve il Fireman Access: l'accesso speciale che consente di far arrivare l'acqua direttamente al centro della batteria dei veicoli elettrici e ibridi plug-in, per spegnere l'incendio in meno di 10 minuti rispetto alle solite 3 ore.

Il QR Code QRescue, di serie su tutti i veicoli Renault dal 2023, che permette di avere un accesso immediato alle informazioni tecniche del veicolo, per risparmiare fino a 15 minuti nel corso degli interventi.

Il dispositivo "SD switch", attraverso il quale si può scollegare la batteria dalla rete elettrica ad alta tensione.

Altre soluzioni sono i via di sviluppo, come gli schienali dei sedili pensati per estrarre rapidamente i feriti dalle auto incidentate. Si tratta di innovazioni pensate per ottimizzare i soccorsi nella prima ora successiva agli incidenti stradali, chiamata "Golden Hour", nella quale se le vittime non sono opportunamente soccorse, la possibilità di sopravvivenza diminuisce del 50%.