Spagna potrebbe abolire uso triangolo d'emergenza in autostrada

La Direzione Generale del Traffico (Dgt), autorità competente in materia di sicurezza stradale in Spagna, sta valutando la soppressione dell'obbligo di collocare un triangolo d'emergenza in caso di incidente o guasto in vie di comunicazione ad alta velocità come le autostrade.

È quanto spiegato in dichiarazioni a cronisti dal direttore dell'organismo, Pere Navarro, secondo cui si sta rilevando un aumento dei casi di incidenti in cui conducenti che scendono dalla propria propria auto per collocare il segnale di avvertenza vengono investiti.

"L'anno scorso ci sono stati 16 morti, persone investite in autostrade dopo che erano scese dal proprio veicolo", ha detto in dichiarazioni raccolte tra gli altri dall'agenzia di stampa Efe. La soppressione dell'obbligo di collocare il triangolo in favore di misure alternative è già stata applicata in Regno Unito e nel Lussemburgo, ha spiegato Navarro.

Il direttore della Dgt ha anche segnalato che il "42%" degli incidenti mortali è dovuto a perdita di controllo del mezzo e che in molti casi ciò è causa di colpi di sonno e non di altri fattori come il consumo di alcol o droghe o un uso imprudente del cellulare al volante.