Aci Genova, via a campagna sensibilizzazione studenti

Automobile Club Genova, in collaborazione con Questura, Polstrada e Polizia Locale di Genova, ha strutturato nel 2023 un programma di interventi che si sviluppa da gennaio fino a maggio per sensibilizzare oltre 1200 studenti tra 6 e 18 anni sulla sicurezza stradale. Molti istituti scolastici hanno aderito ai format educativi Aci pubblicati sulla piattaforma del Miur edustrada.it.

Gli interventi formativi sono previsti presso scuole di ogni grado e sull'intero territorio della provincia di Genova e a maggio saranno visitati anche consultori per coppie in attesa.

Il coordinamento con le forze dell'ordine ha consentito di integrare i format Aci con ulteriori elementi tra cui simulazioni, quiz e giochi a premi che consentono di stimolare l'attenzione dei ragazzi.

Gli argomenti trattati vanno dai sistemi di ritenuta (seggiolini per i bambini più piccoli e cinture di sicurezza) agli attraversamenti pedonali e l'uso della strada in generale.

E ancora l'uso di bicicletta, monopattini elettrici, micro mobilità e, infine, i temi della distrazione alla guida e l'uso del cellulare, l'abuso di alcol e droghe.

"Crediamo molto nella formazione come strumento di prevenzione degli incidenti stradali - ha detto Raffaele Ferriello, direttore dell'Ac Genova -. Il fattore umano è determinante nel 95 % degli incidenti". Gli Istituti in cui sono programmati gli interventi in questo primo semestre dell'anno sono 14 pere 1.200 studenti coiinvolti