La sicurezza per i motociclisti dai pneumatici fuori uso

Grazie ad un nuovo prototipo di dispositivo di sicurezza ecofriendly salva motociclisti realizzato con i compound in gomma riciclata dagli PFU-Pneumatici Fuori Uso, Anas (Gruppo FS Italiane) mira ad avere strade sicure anche per gli utenti più vulnerabili. Il progetto D.s.m.U Ecofriendly Anas ha beneficiato della collaborazione tra Anas, il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Firenze, l'azienda Proge Plast, ed Ecopneus.

Forte della sua elasticità e della capacità di assorbimento degli urti dei compound in gomma, il prototipo in questione assicura la massima sicurezza nei casi di impatto con il corpo del motociclista limitando le lesioni gravi e, nello stesso tempo, sfruttando la capacità della gomma di ritornare nella forma originale a seguito dell'urto, azzera gli interventi manutentivi.

Inoltre, sfruttando la combinazione tra il design e l'utilizzo del compound in gomma riciclata da PFU, il dispositivo è flessibile e modulare, adattabile ai diversi raggi di curvatura della strada, ed facile da installare, per via di un sistema di aggancio al montante della barriera stradale. "Siamo orgogliosi di aver affiancato Anas ed aver messo a disposizione il nostro know-how per questo ambizioso progetto - ha dichiarato Serena Sgarioto innovation manager Ecopneus - nella sicurezza stradale, l'impiego della gomma riciclata nel dispositivo salva motociclisti può fare la differenza grazie alle proprietà di shock absorption del materiale, che assicura una maggiore protezione per l'utente".