Asaps, 39 bambini morti sulle strade italiane nel 2022

Sono stati 39 (30 maschi e 9 femmine) i bambini fra zero e 13 anni morti nel 2022 sulle strade italiane, dieci in più rispetto all'anno precedente (+34,5%), secondo i dati forniti dall'Osservatorio Asaps, l'Associazione sostenitori della Polstrada. Diciotto bambini erano trasportati in auto (46,1%), tre erano ciclisti, 15 pedoni e 3 su ciclo-moto. Da zero a cinque anni la fascia più colpita con 18 vittime, 11 nella fascia da 11 a 13 anni, 10 decessi da 6 a 10 anni. Il maggior numero di bambini, 17, ha perso la vita nelle strade urbane, 16 sulle strade statali e provinciali, tre nelle autostrade e 3 nei campi o fondi agricoli. Dodici vittime erano straniere o di origine straniera (30,8%), nel 2021 erano state otto (27,6%).

L'Osservatorio nel 2022 ha registrato anche cinque bambini morti "prima di nascere" a causa di incidente stradale: due in gestanti decedute nell'incidente e tre decessi intrauterini. Il più alto numero di bambini morti sulle strade lo hanno fatto segnare Lombardia ed Emilia-Romagna con ciqneu vittime (in quest'ultima in un sinistro persero la vita tre bambini), poi Piemonte, Sicilia, Veneto con quattro, Campania e Lazio con tre, Trentino Alto Adige, Toscana, Puglia, Abruzzo con due, Valle d'Aosta, Sardegna e Calabria con uno. "L'Asaps - sottolinea il presidente Giordano Biserni - insiste nel ricordare che ogni volta che un bambino perde la vita sulla strada, il colpevole è sempre un adulto. Il nostro sogno è quello di mettere solo degli zero nelle caselle del nostro Osservatorio. Per questo l'Associazione continuerà con insistenza la sua campagna di informazione per tutelare i nostri bambini sulle strade facendo appello agli adulti, perché li trasportino con il seggiolino secondo le regole e li rispettino con particolare prudenza quando li vedono sulla strade".