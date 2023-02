Ford Transit arriva retrovisore interno digitale nei furgoni

Fino ad oggi lo specchietto retrovisore interno digitale si era visto sostanzialmente come dotazione di vetture sportive di lusso, quelle in cui la posizione centrale del motore e la forma della carrozzeria impedisce una visuale diretta verso il retro dei veicolo.

Ora grazie ad una iniziativa negli Stati Uniti di Ford Pro - la divisione dell'Ovale Blu che si occupa di mezzi commerciali e da trasporto - questa tecnologia sbarca nei furgoni per offrire una migliore esperienza utente migliorando la produttività e, soprattutto, risolvere un problema di sicurezza.

Disponibile sui furgoni Ford Transit ed E-Transit 2023, lo specchietto retrovisore digitale è costituito da un monitor ad alta definizione che mostra una vista panoramica dell'area dietro il furgone. E' così facile individuare - in combinazione con la visuale offerta dagli specchi laterali - di ciclisti, pedoni e altri veicoli altrimenti celati dalla paratia, dal carico o dalle porte posteriori senza finestrini.

"Gli autisti di furgon spesso hanno a che fare con una visuale ostruita dell'area dietro il loro veicolo - ha affermato Christian Kreipke, assistente responsabile del marchio Ford per il settore furgoni - si può immaginare quanto sia difficile manovrare in un parcheggio affollato o in una strada cittadina".

Lo specchietto retrovisore digitale è uno strumento prezioso per il settore del delivery in particolare per coloro che effettuano molte consegne ogni giorno.

'Cuore' del sistema è una telecamera posteriore situata accanto alla luce di stop centrale montata in alto sopra alle porte. La ripresa video mostra un feed live sul monitor ed è progettata per funzionare anche in condizioni meteorologiche avverse.