Tesla Autopilot, incidente mortale contro mezzo pompieri

Il sistema Autopilot di Tesla ha fatto un'altra vittima negli Stati Uniti, dopo che il guidatore di una Model S si è schiantato - nella contea di Contra Costa, nella San Francisco Bay Area in California - contro un grosso veicolo dei pompieri fermo su due corsie dell'autostrada per effettuare una precedente operazione di soccorso. Le Autorità che stanno indagando non sono ancora in grado di precisare se il conducente avesse attivato il pilota automatico o la guida completamente autonoma (FSD ma l'incidente solleverà sicuramente ulteriori preoccupazioni sul sistema Autopilot.

Secondo il Los Angeles Times, Tesla ha registrato 516 collisioni che hanno coinvolto i suoi veicoli per malfunzionamento dei sistemi Adas nel periodo primo luglio 2021 - 30 novembre 2022. A titolo di confronto nello stesso periodo, Ford ne ha segnalate 7 e GM solo 2. Questa collisione - segnala TheDetroitBureau - arriva sulla scia di un controverso richiamo di quasi 363.000 auto Tesla dotate del software beta Full Self-Driving. La società ha accettato un aggiornamento via etere sotto la pressione di Nhtsa.

Tuttavia, i problemi specifici affrontati nel richiamo non avrebbero impedito la fatalità di questo fine settimana. Il richiamo affronta i problemi con FSD riguardanti i tempi del semaforo giallo, la negoziazione dei segnali di stop (che in Usa possono essere su tutte le strade che formano l'incrocio con la precedenza che spetta in base alla cronologia di arrivo), le zone a velocità variabile e i cambi di corsia.