Continental lancia riconoscimento facciale tramite display

Combinando le tecnologie di una telecamera integrata inserita nel display (e quindi invisibile all'esterno) e un sofisticato software di riconoscimento facciale, il nuovo sistema che Continental ha messo a punto con la tedesca TrinamiX, sussidiaria al 100% di Basf, permette di proteggere efficacemente l'automobile e le sue funzioni da furti o altre azioni criminose.

Il Driver Identification Display protegge in modo affidabile dai ladri poiché il veicolo può essere avviato solo dopo che la persona al posto di guida è stata autenticata con successo sfruttando il riconoscimento facciale che molti utenti conoscono già sui loro smartphone.

La utilizzata tecnologia aumenta la comodità e la sicurezza in molti altri casi, come i processi di pagamento digitale dei rifornimenti e delle soste tramite display nonché il noleggio auto nelle formule di car sharing ma anche per i pagamenti negli App store o per l'accesso ai servizi digitali. Inoltre la telecamera integrata nel sistema - proprio perché non è visibile da parte del chi siede al volante - serve efficacemente per monitorare in modo affidabile l'attenzione del conducente al fine di prevenire i colpi di sonno.

"L'identificazione sicura degli utenti - ha affermato Philipp von Hirschheydt, responsabile della user experience business area di Continental - è una funzione importante per le future generazioni di veicoli".

"Il nostro Driver Identification Display stabilisce nuovi standard in termini di sicurezza e confort. I display sono l'interfaccia chiave tra guidatore e veicolo. Per la prima volta, il Driver Identification Display offre tre funzioni chiave in un unico pacchetto: autenticazione affidabile del conducente, possibilità di effettuare transazioni di pagamento digitali sicure e monitorare l'attenzione del guidatore, cosa che in futuro sarà obbligatoria in Europa".