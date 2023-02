Renault Mégane E-Tech Electric è anche assistente personale

Renault Mégane E-Tech Electric non è soltanto un perfezionato strumento di mobilità a zero emissioni, ma è anche una attenta e premurosa 'amica' tecnologica che affianca il guidatore dal momento dell'avvio dell'auto fino al termine del viaggio.

Una vera assistente che, mettendo in campo tutta la sua sensibilità e la sua intelligenza - cioè i sensori e i tanti computer di bordo - fa in modo che gli Adas, i dispositivi elettronici di sicurezza - siano pronti in una frazione di secondo ad anticipare le situazioni di rischio o semplicemente quelle che creano stress nel guidatore.

Prendiamo ad esempio il rear cross traffic alert (avviso ostacolo in retromarcia) di cui è dotata in base alla versione Mégane E-Tech Electric. Questo sistema avanzato di aiuto alla guida invia un'apposita segnalazione durante una manovra di uscita da uno spazio di parcheggio, in caso di avvicinamento di un ostacolo sul retro, evitando uno degli incidenti più frequenti.

Gli occhi virtuali di Mégane E-Tech Electric guardano per noi con il sistema blind spot warning & intervention (sensore angolo morto con sistema di controllo attivo) monitorando la zona che resta nascosta e arrivando a corregge automaticamente la traiettoria se viene valutato il rischio di una collisione uscendo dalla corsia. Con il rear Automatic emergency breaking (sistema di frenata di emergenza attiva posteriore) che è disponibile in base alla versione l'auto frena automaticamente in presenza di un ostacolo dietro la vettura (tipico il caso di un paletto o di un panettone in cemento) durante la retromarcia.

Mégane E-Tech Electric propone anche il distance warning (avviso distanza di sicurezza) che sfrutta un sensore situato sulla parte anteriore della vettura. Il sistema calcola la distanza di sicurezza rispetto al veicolo che precede e in caso di rischio di collisione, attiva una segnalazione acustica e visiva.

Questo utilissimo Adas fa il paio con l'automatic emergency braking system (sistema di frenata di emergenza attiva) che rileva vetture e altri mezzi provenienti dal davanti o dai lati e arresta la Mégane in caso di pericolo. Circolare in città non è mai stato così sicuro, sia di giorno che di notte.

Quasi uno chauffeur il lane keep assist (assistenza al mantenimento della corsia) che tra i 70 e i 160 km/h applica una correzione al volante per riportare il veicolo in corsia non appena il guidatore dovesse superare per disattenzione la linea continua o discontinua senza avere azionato l'indicatore di direzione. Utilissimo anche il lane departure warning (allerta superamento della linea di corsia) che avverte il conducente in caso di superamento involontario della linea continua o discontinua grazie a una telecamera fissata sul parabrezza, dietro al retrovisore. Altro Adas attivo - che agisce cioè sul volante della Mégane - l'emergency lane keep assist (assistenza d'emergenza al mantenimento della corsia) è attivo tra i 70 e i 160 km/h, e applica una correzione della traiettoria per riportare il veicolo in corsia in caso di rischio di collisione con un mezzo in arrivo quando il conducente inizia un sorpasso. Funziona anche per evitare di uscire di strada, anche in assenza di segnaletica orizzontale sul margine della corsia.

Infine, due funzioni che permettono di guidare senza stress: sono il traffic sign recognition (riconoscimento della segnaletica stradale) che utilizza un'apposita telecamera per trasmette al driver display le icone con i limiti di velocità lungo l'intero percorso. E il suo perfezionamento traffic sign recognition con overspeed prevention (riconoscimento della segnaletica stradale e prevenzione del superamento dei limiti) che segnala la velocità massima a cui si può procedere e avvisa in caso di valore oltre il limite.