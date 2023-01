Osservatorio Asaps, 16 morti in incidenti 2022 con animali

Sono state 16 le vittime e oltre 220 i feriti nell'arco di tutto il 2022 in Italia a causa di incidenti con animali, secondo i dati raccolti dall'Asaps, l'Associazione sostenitori Polstrada, e forniti dopo lo scontro tra uno scooter e un cinghiale alla periferia nord di Roma con un 58enne finito in coma. Nei primi undici mesi dell'anno, in particolare, l'Osservatorio Asaps aveva registrato 159 investimenti di animali, con 15 morti e 202 feriti: in 149 casi (93,7%) l'impatto è avvenuto con un animale selvatico e in dieci casi con un animale domestico. 130 gli impatti contro autovetture, tre contro autocarri o pullman, 46 contro motoveicoli e 7 contro biciclette; 143 sono avvenuti sulla rete ordinaria e 16 nella rete autostradale, 131 gli investimenti durante il giorno e 28 di notte. I dati di dicembre sono ancora in lavorazione, con una vittima e almeno 26 feriti in 23 incidenti.