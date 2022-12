Velocity Patching ripara buche asfalto in meno di 4 minuti

Arriva dalla Gran Bretagna una speciale macchina trasportata su autocarro che risolve rapidamente e con bassi costi il problema delle buche nell'asfalto. Una tecnologia che è stata accolta con entusiasmo dai sudditi di re Carlo III storicamente afflitti da una rete stradale soprattutto extra urbana con asfaltature problematiche.

Ma che potrebbe benissimo essere impiegata a Roma o nelle altre zone del Paese in cui le irregolarità del fondo stradale creano problemi agli utenti e rendono pericolosa la circolazione.

Il sistema Velocity Patching (come illustra il video disponibile su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=1rU3zvGX2KQ) sfrutta una macchina che pulisce, sigilla e inserisce l'aggregato bituminoso nei difetti stradali.

L'intero processo richiede poco più di tre minuti e utilizza una squadra di tre persone - ma ne possono bastare due - si reca nel luogo in cui si trovano le buche. L'autista del camion può aiutare l'operatore principale a scaricare il compattatore di asfalto dal veicolo e rimetterlo a posto quando il lavoro finisce oppure può esserne anche l'utilizzatore.

Una sola persona si occupa dei compiti principali usando un singolo getto il cui tubo è sostenuto da un braccio meccanico.

Questo cannone soffia aria ad alta velocità nel foro per ripulirlo. Se non c'è nient'altro a impedire un'adeguata riparazione, lo stesso cannone soffia un'emulsione (bitume freddo) per sigillare la buca.

Dopo quella preparazione, l'operatore attiva la deposizione dell'aggregato bituminoso con lo stesso cannone ad alta velocità e sotto pressione. E' evidente che gli strati vanno depositati nei punti giusti ed evitare che l'asfalto finisca per essere irregolare, ma l'azienda fornisce anche un'adeguata formazione.

A questo punto viene messo a terra il compattatore d'asfalto per la rifinitura. Velocity Patching ha misurato il tempo necessario per riparare completamente esattamente 3 minuti e 5 secondi con un costo corrispondente a 20 euro, mentre le 'toppe' tradizionali richiedono una spesa attorno ai 70 euro.

Il metodo di riparazione non richiede scavi, non genera rifiuti e per la sua rapidità non rende quasi mai necessaria la chiusura delle strade. La produttività resta il punto forte: mentre il metodo tradizionale può gestire solo 20 riparazioni al giorno, il sistema Velocity Patching può farne 200.