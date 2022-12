Gm richiama 825.000 veicoli per potenziali difetti ai fari

General Motors ha annunciato il richiamo di oltre 825.000 veicoli, di cui 740.108 venduti negli Stati Uniti e 85.685 in Canada, perché le luci diurne potrebbero non spegnersi all'accensione dei fari aggiungendo così luminosità anomala che - secondo l'ente federale Nhtsa - "può provocare un bagliore, limitare la visione e aumentare il pericolo di un incidente".

Il provvedimento riguarda le Buick Envision dei model year 2021, 2022 e 2023, le Cadillac CT4 e CT5 model year 2020, 2021, 2022 e 2023, i suv Cadillac Escalade ed Escalade ESV, nonché i light truck Chevrolet Silverado 1500, Suburban, Tahoe, GMC Sierra 1500, Yukon e Yukon 2022-23 XL.

Gm, che non è a conoscenza di incidenti, feriti o decessi a causa del difetto i fari, ha specificato che i dealer sono già stati informati l'8 dicembre mentre i proprietari dovrebbero iniziare a ricevere le notifiche dal 23 gennaio. Non è la prima volta che l'impianto fari di modelli presenta problemi, soprattutto di software. I modelli Chevrolet Tahoes erano già stati richiamati per difetti di questo tipo il mese scorso.