Francia, Cnsr: Governo deve riservare marciapiedi ai pedoni

In Francia il Consiglio nazionale della sicurezza stradale (Cnsr) si esprimerà ufficialmente lunedì per "definire legalmente i marciapiedi" come parti del sistema viario riservate ai pedoni, in risposta ai rischi di collisione con le biciclette e i monopattini.

Ne dà notizia l'agenzia AFP che specifica che questa proposta del Cnsr - organo creato nel 2001 e considerato come il 'parlamento' della sicurezza stradale - si riunirà in sessione plenaria lunedì e farà nove raccomandazioni al Governo, di cui la numero 7 prevede di "definire legalmente i marciapiedi come una parte delle vie pubbliche riservata all'uso e alla circolazione dei pedoni".

La proposta, riferisce AFP, chiede che sia anche "precisato che il marciapiedi sia separato fisicamente dalla carreggiata al fine di essere identificabile e rilevabile da parte di tutti gli utilizzatori".

"È da tempo che chiediamo una definizione precisa dei marciapiedi - ha dichiarato Geneviève Laferrère, rappresentante della Federazione francese degli utilizzatori di biciclette (Fub) - perché oggi i marciapiedi sono ciò che resta dopo che gli spazi sono stati presi dalle auto per il parcheggio e da tutto il resto". Secondo Geneviève Laferrère la situazione a Parigi è aggravata dai monopattini in servizio libero (nella capitale francese sono 15mila) che "vengono abbandonati proprio sui marciapiedi quando sono in attesa di un nuovo utilizzatore".