Sicurezza stradale: Piantedosi, educare i giovani alla legalità

"Le iniziative di educazione alla legalità e alla sicurezza stradale sono di fondamentale importanza per accrescere negli adolescenti una maggiore responsabilità e senza civico e avvicinarli alle istituzioni".

Lo ha scritto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in un messaggio inviato per i 15 anni dell'associazione 'On the road', celebrati oggi a Bergamo in un evento al Centro Congressi Giovanni XXIII.

L'associazione negli ultimi 15 anni ha coinvolto 850 ragazzi over 16, portandoli sulle pattuglie delle forze dell'ordine e sui mezzi di soccorso del 118, per insegnare loro direttamente sul campo la prevenzione degli incidenti stradali. Oggi erano presenti nell'auditorium cento giovani di diverse scuole della Bergamasca. Sono stati anche donati 15 defibrillatori, che saranno utilizzati da altrettante associazioni.