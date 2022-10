Volkswagen: Golf, sicurezza da prima della classe

Ancora più sicurezza a bordo di Golf con gli ultimi aggiornamenti tra airbag e cinture di sicurezza. Per la 'media' di casa Volkswagen, dopo avere già ottenuto le cinque stelle nel 2019 in linea con lo standard Euro NCAP valido all'epoca, il notevole livello di sicurezza della bestseller della casa tedesca è stato verificato anche nella versione aggiornata della procedura di test, in vigore dal 2020.

Pur se la valutazione precedente sarebbe stata valida per altri tre anni, la Volkswagen ha deciso di aggiornare il livello di sicurezza del suo modello di maggior successo, facendolo testare secondo i nuovi standard più severi. Dei 21 test totali, 14 sono stati eseguiti secondo la procedura aggiornata.

Un'importante caratteristica di sicurezza è il nuovo airbag centrale per i sedili anteriori, incluso nella dotazione di serie della Golf. In caso di collisione laterale, questo aiuta a prevenire il possibile contatto tra le teste delle persone sedute nella prima fila. Un ulteriore tenditore della cintura addominale di serie per la prima fila aumenta poi ulteriormente la sicurezza.

Nella categoria 'Protezione degli occupanti adulti', Golf ha ottenuto un 88% dei punti disponibili, così come un 87% per la protezione dei bambini. Questa valutazione si basa su diversi aspetti, come la protezione offerta dai sistemi di ritenuta per bambini in caso di impatto frontale o laterale, così come sulle possibilità di installazione sicura di seggiolini di varie dimensioni, nonché sull'equipaggiamento che un veicolo offre per il trasporto sicuro dei bambini stessi.

Nella categoria 'Sistemi di assistenza', la Golf ha ottenuto il 79% del punteggio disponibile. Tra le altre cose, il sistema di frenata d'emergenza automatica (AEB) è risultato molto efficace nei test di risposta agli altri veicoli. Anche il dispositivo di avviso al conducente (Driver Alert) e la funzione di frenata automatica in caso di svolta, entrambi di serie, hanno contribuito positivamente al risultato.

Oltre alla protezione degli occupanti dei veicoli, Euro NCAP esamina anche la capacità dei sistemi di frenata automatica di emergenza di proteggere gli utenti della strada vulnerabili, come pedoni e ciclisti, in caso di collisione imminente. In questa categoria, la Golf (dotata di serie della frenata automatica di emergenza Front Assist) ha ottenuto un punteggio del 74%.