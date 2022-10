Rivian richiama i veicoli prodotti per rischi allo sterzo

Rivian Automotive, il produttore californiano di pick-up e suv elettrici ha dichiarato di aver avviato una campagna di richiami per quasi tutti i veicoli che ha consegnato ai clienti per eliminare il rischio di un mal funzionamento dello sterzo.

La società, che è stata fondata nel 2009, ha dichiarato che sta contattando i proprietari di circa 13.000 veicoli perché un dispositivo di fissaggio che collega un braccio superiore dello sterzo e il fuso a snodo potrebbe non essere sufficientemente serrato.

"Ci sono state sette segnalazioni potenzialmente correlate al problema, ma non sono stati segnalati incidenti feriti" ha dichiarato RJ Scarringe, Ceo della Rivian. "Se si verificano rumori, vibrazioni o durezza eccessivi dalla sospensione anteriore o un cambiamento nelle prestazioni o nella sensazione dello sterzo - ha ribadito - è necessario fermarsi immediatamente", La società con sede a Irvine, in California, ha affermato che la modifica che elimina il problema richiede solo pochi minuti, tanto che prevede di completare i richiami e le riparazioni in circa 30 giorni.