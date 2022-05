Mercedes Usa richiama 290mila vecchie auto per rischio freni

Su sollecitazione della autorità di trasporto statunitense Nhtsa e per garantire la massima attenzione agli utenti che posseggono i modelli più vecchi, Mercedes-Benz Usa sta richiamando oltre 290mila veicoli negli Stati Uniti appartenenti alle serie ML, GL e Classe R comprese fra i model year 2006 e 2012.

Secondo i documenti pubblicati sul sito internet della Nhtsa, si tratterebbe di un richiamo legato alla possibilità che la comparsa di ruggine sull'alloggiamento del servofreno potrebbe creare malfunzionamenti e quindi aumentare il rischio di incidenti. Mercedes-Benz Usa ha consigliato i proprietari delle vetture interessate di non guidarle fino a quando il problema non sia stato risolto. Secondo Mercedes-Benz Usa, non sono noti incidenti o lesioni legate al problema.