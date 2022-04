LoJack, più sicurezza contro i furti per i clienti Bmw

LoJack Italia celebra i primi 2 anni di Bmw Radio Vehicle Guardian, il sistema di sicurezza per l'intera gamma di veicoli del Gruppo Bmw venduti in Italia. Il servizio di recupero veicoli rubati è disponibile in opzione su tutti i modelli del Gruppo Bmw.

Il Radio Vehicle Guardian è autoalimentato e utilizza la tecnologia in Radiofrequenza che traccia i veicoli dove altri sistemi sono meno efficaci, come container, parcheggi sotterranei e garage. Resiste ai tentativi di sabotaggio tramite jammer. Il sistema si attiva a seguito di un movimento dell'auto senza a bordo il transponder, una chiave elettronica abbinata al veicolo che segnala se al volante è davvero presente il proprietario.

In caso di furto del veicolo, il cliente è assistito dagli operatori delle Centrali Operative LoJack (attive in tutta Europa 24/7), che coordinano le ricerche sul campo effettuate dal Team Sicurezza LoJack nella localizzazione e nel ritrovamento dell'auto sottratta. L'acquisto di Radio Vehicle Guardian al momento della scelta di una nuova Bmw permette anche di usufruire di agevolazioni assicurative sulla polizza furto.

LoJack ha inoltre sviluppato un nuovo pacchetto completo, presto sul mercato, basato su Gps con funzionalità aggiuntive come una App per smartphone, un Driver Tag molto evoluto e la funzionalità di blocco motore gestita dalle Centrali Operative LoJack al verificarsi di un furto. La soluzione è basata sulla tecnologia telematica di CalAmp ed è integrata con la piattaforma Bmw ConnectedDrive i cui dati, provenienti dal veicolo Bmw, sono accessibili da parte del cliente grazie alla App dedicata.

"Il business dei furti è in continua evoluzione - ha detto Maurizio Iperti, presidente di LoJack Emea - Nella continua lotta a colpi di tecnologia contro i ladri d'auto, quello che fa la differenza è un sistema non schermabile, in grado di affiancare le Forze dell'Ordine nella fase di rilevamento dell'esatta posizione dell'auto e un Team di Recupero che fornisce un contributo fondamentale per il successo del ritrovamento in tempi brevissimi. Queste sono le armi che ci permettono di muoverci in modo rapido ed efficace sin dal momento immediatamente successivo al furto, portando tranquillità e protezione ai clienti Bmw".

"Siamo entusiasti di essere partner di un leader di mercato globale come il Gruppo Bmw - ha aggiunto Iperti - che ha deciso di rendere disponibile ai propri clienti questa soluzione best in class. Questo riflette perfettamente l'impegno e la vocazione del nostro brand. La decisione del Gruppo Bmw di selezionare nuovamente LoJack come unico fornitore dei nuovi servizi connessi per il recupero dei veicoli è una chiara testimonianza della nostra leadership e innovazione nel settore. Questa collaborazione conferma l'impegno reciproco per garantire un futuro connesso e sicuro per la mobilità".