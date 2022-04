Nuovi autovelox omologati per il Comune di Firenze

"I nuovi apparecchi di misurazione della velocità che hanno sostituito i vecchi autovelox in viale XI Agosto, via Marco Polo, via Giovanni Agnelli e viale Etruria hanno le omologazioni e le autorizzazioni del caso". È quanto ha precisato l'assessore alla mobilità e polizia municipale di Palazzo Vecchio Stefano Giorgetti rispondendo in consiglio comunale a una domanda di attualità presentata da Fratelli d'Italia su una presunta mancanza di omologazione da parte del Ministero dello sviluppo economico. Giorgetti ha aggiunto che "il nuovo codice della strada stabilisce che i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero per le Infrastrutture e della Mobilità sostenibili: ne consegue che nessuna competenza è attribuibile a questa amministrazione". Intanto, continuano i controlli della polizia municipale per la sicurezza stradale. In 10 giorni ci sono state oltre 60 multe per l'uso del cellulare alla guida.