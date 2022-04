Incidenti stradali: dal 2001 sono calati del 66% in Italia

L'evoluzione tecnologica di auto e pneumatici, in aggiunta agli interventi della viabilità, sarebbero alla base del drastico calo di incidenti stradali mortali avvenuto in Italia tra il 2001 ed il 2021.

L'elaborazione di Federpneus, infatti, evidenzia come i morti per incidente stradale in Italia nel periodo indicato sono scesi da 7.096 a 2.395, con un calo del 66,2%. Ovviamente, il dato che balza immediatamente all'occhio è il -24,5% relativo all'anno 2020, inevitabilmente influenzato dal lockdown. "Il forte calo della mortalità sulle strade - ha dichiarato Giancarlo Veronesi, presidente di Federpneus, inaugurando la Scuola Nazionale Federpneus - è dovuto a interventi sulla viabilità (rotonde), a controlli (velocità), ma anche e soprattutto al miglioramento tecnologico delle auto e dei pneumatici". La Scuola Nazionale Federpneus, che ha sede presso Casa Autopromotec ad Anzola Emilia (Bologna), è stata inaugurata sabato 2 aprile, alla presenza dei vertici di Federpneus e dei rappresentanti delle aziende che hanno fornito i macchinari utilizzati per formare il personale che frequenterà i corsi organizzati dalla Scuola. Si tratta di un'iniziativa che consentirà agli operatori che sono attivi nel settore della manutenzione dei pneumatici di essere aggiornati sulle più recenti tecnologie utilizzate per gli interventi sulle gomme, contribuendo così ad innalzare il livello qualitativo dell'offerta dei gommisti e quindi a rendere ancora più sicura la circolazione stradale.