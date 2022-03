Mercedes vince appalto del governo olandese per Road Monitor

Il ministero olandese delle infrastrutture e della gestione delle acque ha assegnato a Mercedes un contratto biennale relativo al Road Monitor Programme che riguarda tutte le province dell'Olanda e comprende un network di strade per una lunghezza di 130 km.

In questo importante appalto - suddiviso in 3 aree chiave Winter Management, Asset Management and Road Safety - Mercedes lavorerà a stretto contatto con le autorità dei Paesi Bassi per fornire soluzioni di valore ma anche rapidamente disponibili che permettano di migliorare le condizioni di vita nelle città e nelle comunità, soprattutto attraverso una mobilità più sicura e sostenibile. I partner coinvolti nel Road Monitor Programme utilizzeranno anche l'analisi analitica di dati raccolti anonimamente per innalzare il livello di sicurezza per tutti gli utenti delle strade. Il 'materiale grezzo per creare questi database anonimi - si legge nella nota dell'azienda - sarà fornito anche attraverso il Car-to-X o altri sistemi connessi e intelligenti presenti a bordo dei veicoli Mercedes.

Sul tema Mark Harbers, ministro delle infrastrutture e della gestione delle acque del governo olandese si è dichiarato "entusiasta di passare ora ad una fase in cui attraverso i sensori delle automobili sarà possibile monitorare in tempo reale le strade e programmare dinamicamente la loro manutenzione".