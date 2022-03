Michelin CrossClimate: le gomme all-season per i camper

Michelin Cross Climate Camping è l'ultima novità dalla gamma Michelin CrossClimate. Prodotto in Europa, è disponibile dal 1° marzo 2022. Dopo il lancio del pneumatico all-season per auto, il Michelin CrossClimate 2, il produttore di Clermont-Ferrand ha scelto di estendere questa gamma ad un mercato in continua crescita: quello dei camper. Il Michelin CrossClimate Camping è stato progettato per fornire un'elevata sicurezza tutto l'anno.

Questo pneumatico all-season, certificato in classe "A" in aderenza sul bagnato, offre ai camperisti sicurezza e semplicità. Michelin CrossClimate Camping permette di viaggiare tutto l'anno senza dovere sostituire i pneumatici. Oltre alla marcatura M+S, che lo rende idoneo a circolare su strade in cui è previsto l'obbligo di dotazioni invernali in tale periodo, è dotato della certificazione 3PMSF (3 Peak Mountain Snow Flake), avendo superato specifici test che ne attestano le performance su neve.

Per sviluppare i nuovi pneumatici Michelin CrossClimate Camping, gli ingegneri del centro di Ricerca e Sviluppo di Ladoux hanno tenuto conto di diversi fattori peculiari ai camper: più di altri veicoli i camper possono essere soggetti a sovraccarico statico e/o dinamico, legato alla distribuzione del carico in conseguenza della costruzione del veicolo e delle condizioni di utilizzo: ampio sbalzo posteriore, baricentro alto, distribuzione irregolare del carico, carico statico prolungato, etc. Uno pneumatico specifico per camper (Marcatura CP1) può sopportare pressioni più elevate e consente un miglior comportamento e una maggiore resistenza alle sollecitazioni (carichi pesanti). Questi veicoli sono soggetti a stazionamenti prolungati.

Se il camper resta fermo per molto tempo, i pneumatici possono deformarsi sotto il peso del veicolo che può essere distribuito in modo non uniforme su ciascuno dei pneumatici. Attraverso il lavoro svolto sulla carcassa, il pneumatico Michelin CrossClimate Camping è stato progettato per limitare questo tipo di sollecitazioni. I fianchi rinforzati gli consentono di resistere meglio alle abrasioni e ai danneggiamenti accidentali.