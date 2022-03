Aci: EuroNcap, i risultati della prima serie di test 2022

Lexus NX, Renault Megane e le Volkswagen Polo e Taigo, raggiungono il punteggio massimo - cinque stelle - nella prima serie di crash test Euro NCAP del 2022. Una stella in meno per la BMW 2 Series Coupé. La Lexus NX, disponibile a benzina hybrid e plug-in hybrid, è la regina di questa serie di test, avendo ottenuto cinque stelle e punteggi alti in tutte le prove. Ottime le prestazioni dei sistemi di assistenza alla guida. Unica criticità: la protezione marginale del torace del conducente in caso di impatto frontale. Massimo punteggio anche per la nuova Renault Megane E-Tech 100% elettrica. Completa la dotazione di sistemi di assistenza alla guida. Marginali criticità nella protezione di: torace del conducente e collo dei bambini, in caso di urto frontale; collo dei passeggeri anteriori, in caso di tamponamento. Anche la Volkswagen Polo, nella versione a gas naturale, conquista le 5 stelle, comportandosi molto bene in tutte le prove. Identica la valutazione anche per le versioni a benzina. Ottima la protezione degli adulti a bordo. Completa la dotazione dei sistemi di assistenza alla guida. Uniche criticità: la marginale protezione nella protezione della testa e del torace dei bambini.

Conquista 5 stelle anche la Volkswagen Taigo - modello "gemello" della Polo - valutata nelle versioni con motorizzazioni benzina.

Taigo e Polo, infatti, condividono il telaio ed hanno la stessa dotazione di sistemi di assistenza alla guida. Attraverso alcuni test aggiuntivi, Euro NCAP ha verificato che i risultati della Polo potessero essere applicati anche alla Taigo. Quattro stelle, invece, per la BMW 2 Series Coupé, nelle versioni con motori diesel e benzina. Buone le valutazioni in tutte le prove, adeguata e completa la dotazione di sistemi di assistenza alla guida. La tedesca non ha raggiunto il massimo punteggio a causa della protezione marginale della testa del bambino in caso di urto frontale, e delle valutazioni dei sistemi ADAS di riconoscimento del ciclista e del sistema di mantenimento della corsia. "Quest'anno si festeggia il 25° anniversario dei test Euro NCAP. In questa prima serie di test 2022 è importante evidenziare il crescente impegno per la sicurezza adottato dai costruttori sui nuovi modelli" ha dichiarato Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'Automobile Club d'Italia. "Buono il livello di protezione passiva di tutti i veicoli, le piccole differenze si giocano tutte sul livello di dotazioni e sulle prestazioni dei sistemi di assistenza alla guida".