Arval: l'accordo per l'assistenza stradale 100% digitale

La società di autonoleggio a lungo termine Arval Italia ha siglato una partnership con hlpy, startup operante nel campo dell'assistenza stradale digitalizzata. Il frutto della partnership è un esperienza interamente digitalizzata per il cliente che dovesse trovarsi in condizioni di difficoltà con la propria auto. Grazie alla tecnologia sviluppata da hlpy potrà trovare assistenza partendo da un semplice sms ricevuto sul proprio cellulare. A quel punto è possibile accedere ad una web app che consente al cliente, in pochissimi tap, di comunicare la propria posizione, i propri dati e inoltrare quindi la richiesta di assistenza. Inoltre, tramite un processo di tracciamento in tempo reale, il cliente può monitorare il percorso del mezzo di assistenza ed essere costantemente aggiornato sui tempi di attesa. La piattaforma hlpy consente, infatti, di digitalizzare non solo il soccorso stradale, ma anche l'identificazione del punto di destinazione, tra le oltre 7.000 officine e carrozzerie del Network Arval, e l'individuazione e prenotazione della vettura sostitutiva.

L'innovazione e la digitalizzazione dei processi hanno portato, nella fase pilota condotta nel secondo semestre 2021, a risultati molto positivi in termini di riduzione dei tempi di intervento, di miglioramento della soddisfazione del cliente e di riduzione dei costi operativi per la gestione del servizio.

Fondata a maggio 2020 e operativa dal 1° febbraio 2021, hlpy può contare su una piattaforma proprietaria che sfrutta intelligenza artificiale e machine learning per superare limiti e inefficienze del settore. Sono oltre 2.800 i mezzi di soccorso, 2.000 i driver/meccanici e oltre 600 i centri di assistenza sparsi in tutta Italia che hanno deciso di utilizzare la tecnologia di hlpy che è l'unico player che ha integrato front end clienti, piattaforma operativa e rete di soccorso in modalità "nativamente" digitale.