GM e Cruise, domanda a Nhtsa per attività shuttle autonomi

General Motors e Cruise LLC, la società di veicoli autonomi in cui GM detiene una partecipazione di maggioranza, hanno presentato domanda all'ente federale Usa National Highway Traffic Safety Administration (Nhtsa) per poter avviare un'attività commerciale con la navetta a guida autonoma Origin. Ciò punta anche a migliorare, attraverso l'attività sulle strade di San Frabcisco, la sicurezza dei veicoli e in generale del traffico.

La notizia arriva dopo che Cruise, all'inizio di questo mese.

aveva dichiarato che avrebbe iniziato a offrire al pubblico corse gratuite per le strade di San Francisco con la sua attuale flotta di Chevrolet Bolt elettriche a guida autonoma. Ora Cruise punta a lanciare un servizio di taxi con le navette Origin (create in collaborazione con Honda Motor) entro la fine dell'anno.

Cruise Origin, dotato di propulsione elettrica, è un veicolo squadrato senza volante e senza pedale dell'acceleratore destinato a essere utilizzato in flotte condivise. Inizierà ad essere prodotto nei prossimi mesi presso il nuovo Factory Zero Detroit-Hamtramck Assembly Center, come aveva detto agli investitori Mary Barra, CEO di GM, durante conference-call sugli utili del quarto trimestre.

"NHTSA ha chiarito che, per prendere in considerazione lo sviluppo degli standard dei veicoli autonomi - ha detto Rob Grant, vicepresidente senior di Cruise con responsabilità per gli affari governativi e l'impatto sociale - è necessario che vengano prima acquisite più informazioni dalle operazioni AV nel mondo reale. Riteniamo che questa domanda possa aiutare a raggiungere questo risultato. L'apprendimento di Origin, che è progettato per migliorare la sicurezza stradale generale, può aiutare a creare nuovi regolamenti e standard aggiornati".

GM non è l'unico principale investitore di Cruise. L'azienda ha recentemente ricevuto un contributo di capitale dal SoftBank Vision Fund, che ha già investito 900 milioni di dollari nella società. SoftBank aveva precedentemente approvato investimenti per altri 1,35 miliardi una volta che Cruise avesse operato con auto completamente senza conducente.