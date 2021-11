Incidenti stradali in aumento rispetto al 2020, +22,3% morti

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Nei primi sei mesi dell'anno, rispetto allo stesso periodo del 2020, sono aumentati gli incidenti stradali con lesioni a persone (65.116, pari al +31,3%), feriti (85.647, +28,1%) e vittime (1.239, +22,3%). È quanto emerge dalle stime preliminari contenute nel report Aci-Istat. Tutti questi dati risultano invece in calo rispetto alla media 2017-2019. L'Istat rileva come le "differenze" segnalate "mese per mese sono legate all'avvicendarsi delle chiusure e dei provvedimenti normativi attuati per il contenimento della pandemia da Covid19, seguiti da periodi di ripresa". Il primo semestre 2021 presenta un andamento diversificato dell'incidentalità durante i singoli mesi.

Rispetto al 2020, incidenti e infortunati diminuiscono nei mesi di gennaio e febbraio e aumentano in misura consistente nel periodo marzo-giugno 2021. Complessivamente i valori risultano sempre sotto la media 2017-2019, ad eccezione delle vittime nel mese di maggio (+5,4%). In ggenere, l'aumento più rilevante delle vittime (+50% circa) si è verificato sulle autostrade mentre sulle strade urbane ed extraurbane è compreso tra il 17 e il 20%). (ANSA).