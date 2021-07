Bmw Group, garanzia a 5 anni con Best5Plus

BMW Best5Plus e MINI Best5Plus sono i nuovi prodotti forniti da Allianz Partners, che estendono la copertura di garanzia fino al quinto anno della vettura, senza limiti di percorrenza. I servizi sono stati pensati per tutti i clienti che desiderano il massimo delle garanzie per la propria BMW o MINI, tre anni dopo la scadenza della garanzia legale.

Best5Plus è un prodotto assicurativo sviluppato ad hoc per il BMW Group e fornito da Allianz Partners, intermediato e distribuito da BMW Financial Services, Società Finanziaria del Gruppo BMW.

Best5Plus è una copertura assicurativa che include le spese di ricambi e manodopera conseguenti a difetto di tutti i componenti del veicolo, senza limiti di importo e senza limiti di percorrenza chilometrica. Dalla copertura sono esclusi gli elementi soggetti a normale usura e la validità è subordinata alla regolare manutenzione del veicolo. Best5Plus è valida in Europa e può essere stipulata entro 24 mesi dalla data di immatricolazione della vettura BMW o MINI, rivolgendosi ai Centri Service della Rete ufficiale del BMW Group in Italia.

Questa estensione di garanzia è stata realizzata grazie alla partnership con Allianz Partners, attraverso il marchio commerciale di Allianz Global Assistance. "Oggi - ha dichiarato Alessandro Salimbeni, Customer Support Director della filiale italiana del BMW Group - con questi nuovi prodotti ampliamo le possibilità di scelta dei nostri Clienti che desiderano una copertura aggiuntiva in un'ottica autenticamente personalizzata secondo le esigenze di ognuno.

Tutti i servizi che proponiamo sono disegnati per offrire un'esperienza di assistenza esclusiva, che garantisce sicurezza, qualità e competenza unite al massimo del comfort e dell'efficienza. Sia che si tratti di pianificare la manutenzione della vettura negli anni, recarsi in un Centro Service per l'assistenza o gestire un appuntamento tramite la My BMW App o il servizio di Pick-up&Delivery, la nostra priorità è sempre dare un servizio su misura per il cliente e la sua vettura".