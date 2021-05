Share The Road promuove convivenza sicura per utenti strada

Un programma di sicurezza capace di connettere in maniera virtuosa e sicura tutti gli utenti della strada, dagli automobilisti ai pedoni, ai motociclisti passando per i ciclisti, sempre più in aumento negli ultimi mesi sulle strade europee.

È questo l'obiettivo di Share The Road, la campagna che Ford Italia lancia attraverso il social In Your Wheels, il mini game realizzato su Instagram Stories che, per la prima volta, consente ai giocatori di calarsi in un ambiente cittadino e vedere il mondo dal punto di vista di un ciclista o di un automobilista.

L'Ovale Blu ha sviluppato la campagna social a supporto del messaggio della condivisione degli spazi stradali partendo da una serie di Instagram Stories con dei video girati in soggettiva, il semplice tap sullo schermo dello smartphone, in apparenza innocuo, potrà portare a conseguenze inaspettate per il giocatore. In un solo secondo di distrazione, infatti, tutto potrà succedere: il guidatore o il ciclista potranno non vedere chi attraversa la strada, mettendo a rischio la vita altrui.

Grazie all'experience social In Your Wheels, ogni utente potrà mettersi alla prova nell'evitare i pericoli della strada, divertendosi e scegliendo di essere prima un ciclista e poi un'automobilista o viceversa.

Questa attività si inserisce nel percorso dell'Ovale Blu alla ricerca di canali di comunicazione idonei a stimolare l'interesse dei ragazzi sul tema della condivisione virtuosa degli spazi stradali, nell'ambito della campagna Share The Road, nata come declinazione del programma di corsi di guida responsabile Ford Driving Skills for Life, pensata per contribuire al miglioramento della sicurezza e cercare di dirimere l'eterna rivalità per gli spazi stradali, sfruttando l'importante arma dell'empatia.