Regno Unito, dal 2022 limitatore velocità su nuovi modelli

L'uscita dall'Unione europea imporrà un obbligo inaspettato agli automobilisti britannici. I sudditi di Elisabetta II saranno i primi nel Continente a sottostare dal maggio 2022 per i modelli di nuova omologazione e dal maggio 2024 per tutti quelli in circolazione all'obbligo del montaggio del limitatore di velocità.

Così sulle strade del Regno Unito nemmeno le Aston Martin, le Jaguar e le Land Rover tanto amate dai componenti della Royal Family - al pari dei tanti modelli sportivi e ad alte prestazioni costruiti quel Paese - potranno superare le 112 miglia all'ora, cioè i 180 km/h. Una proposta del Consiglio europeo per la sicurezza dei trasporti (ETSC) approvata nel 2019, aveva inserito i limitatori di velocità obbligatori in una proposta del Consiglio europeo per la sicurezza dei trasporti. Ma mentre per i Paesi Ue l'iter non ha ancora fissato scadenze temporali, il Regno Unito si è invece trovato a utilizzare questa tecnologia entro un anno.

Soprannominato Intelligent Speed Assistance (ISA), il sistema di limitazione della velocità usa i dati GPS e/o le telecamere di riconoscimento dei segnali stradali per determinare il limite di velocità della strada su cui sta viaggiando un veicolo. La potenza del motore sarà quindi limitata per corrispondere a questa, impedendo all'auto di superare il limite di velocità. E in ogni caso l'auto non potrà mai superare i 180 km/h.

Sarà possibile escludere il sistema premendo con forza sull'acceleratore, ma il sistema verrà attivato ogni volta che si avvia l'auto. ETSC afferma inoltre che: "Se il conducente continua a guidare al di sopra del limite di velocità per diversi secondi, il sistema emette un segnale acustico per alcuni secondi e mostra un avviso visivo fino a quando il veicolo non viaggia di nuovo al limite o al di sotto di esso".

Il Consiglio europeo per i trasporti e la sicurezza spiega anche che il sistema sarà inizialmente dotato di un interruttore di accensione e spegnimento ma solo "per favorire l'accettazione da parte del pubblico", quindi è probabile che intenda spingere per regole ancora più severe in futuro, il che significa che potrebbe entrare in vigore un sistema permanente.

I sistemi saranno richiesti su tutti i modelli che avranno ottenuto l'omologazione di 'tipo' a partire dal maggio 2022, mentre le auto sul mercato prima di tale data dovranno adottare questa tecnologia entro maggio 2024. ETSC afferma che i limitatori ridurranno le collisioni del 30% e salveranno 25.000 vite entro 15 anni dall'introduzione.