Mercedes, accordo biennale con Centri Guida Sicura Aci

Mercedes-Benz Italia ha stretto una partnership biennale con i Centri di Guida Sicura Aci. Per i prossimi due anni, i Centri di Guida Sicura Aci di Roma (Vallelunga) e Milano (Lainate) costituiranno un punto di riferimento nella valorizzazione di prodotti e strategie di Mercedes-Benz in Italia.

La partnership garantirà una piattaforma polivalente per lo sviluppo di attività in diversi settori. Dall'impegno nel campo della sicurezza e della sostenibilità, valori che da sempre accomunano Mercedes-Benz Italia e l'Automobile Club d'Italia, alla Driving Performance a bordo della gamma firmata Mercedes-AMG.

''L'accordo con i Centri di Guida Sicura Aci è molto più che una semplice partnership - ha dichiarato Radek Jelinek, presidente e ceo di Mercedes-Benz Italia -. È un segnale importante della necessità di fare sistema e creare valore per un settore così importante come quello dell'automotive nel nostro Paese. Allo stesso tempo, rappresenta per noi l'opportunità di poter contare sul supporto e la logistica di strutture di eccellenza, con due hub distribuiti in maniera strategica sul territorio. Tutto questo ci consentirà di mettere in campo numerose attività, con un partner affidabile e di grande valore al nostro fianco''.

''I Centri Guida Sicura Aci sono un'eccellenza europea nella ricerca, nello sviluppo e nella formazione per un livello sempre più elevato di sicurezza stradale - ha dichiarato Angelo Sticchi Damiani, Presidente dell'Automobile Club d'Italia - La sicurezza sulle strade per tutti, a partire dai più vulnerabili quali i pedoni e i ciclisti, è difatti il primo obiettivo di ACI. Siamo lieti che Mercedes Benz condivida con noi questa missione e certi che il loro apporto incrementerà ulteriormente le capacità dei Centri e la diffusione della cultura della sicurezza''.