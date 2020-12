Volkswagen T6.1, è Medaglia d'Oro Euro NCAP

Una medaglia d'oro Euro NCAP per Volkswagen Transporter T6.1. Il consorzio composto dai ministeri dei trasporti europei, da club automobilistici, da associazioni di compagnie assicurative e da istituti di ricerca, ha testato la sicurezza di 19 van della classe leggera. L'attenzione si è focalizzata sulla disponibilità e sul funzionamento dei sistemi di sicurezza attiva, per la quale il Transporter T6.1 di Volkswagen Veicoli Commerciali si è classificato al primo posto ed è stato quindi premiato dall'Euro NCAP con la medaglia d'oro.



Il boom delle vendite online ha determinato un incremento della domanda di servizi di consegna. Conseguentemente è aumentato anche il numero di van che circolano sulla strada. È per questo motivo che il consorzio NCAP ha deciso di testare e valutare la disponibilità e il funzionamento dei sistemi di assistenza nei van delle categorie B e C/D, con peso complessivo ammesso fino a 3,5 tonnellate.



Dopo numerosi test, l'NCAP ha decretato il successo del Transporter T6.1 di Volkswagen Veicoli Commerciali. "Il Transporter - si legge nelle motivazioni per il riconoscimento - offre ai suoi clienti la possibilità di acquistare una vasta gamma di efficaci funzioni di sicurezza e, secondo i test di Euro NCAP, guadagna quindi la medaglia d'oro". Per la serie T6.1 è disponibile una vasta gamma di sistemi di assistenza. Questa comprende numerose funzioni per la sicurezza e il comfort, a seconda delle esigenze del cliente. Dall'assistenza per il mantenimento della corsia Lane Assist, al 'Front Assist' con funzione di frenata di emergenza, fino alla regolazione automatica della distanza con limitatore della velocità. Per i clienti, queste e molte altre funzioni sono contenute nel pacchetto Sistemi di assistenza Plus.