Ford Europe lancia il maglione salvavita Christmas Jumper

E' nato uno speciale maglione natalizio 'Christmas Jumper', un capo d'abbigliamento che non ha una particolare eleganza, ma che va apprezzato per una dote in più, davvero importante. Lo ha realizzato, come elemento della campagna di sicurezza 'Share The Road' (Condividi la strada) Ford Europe e serve per evidenziare la distanza di sicurezza attorno ad una bici, un monopattino o un e-scooter, proiettando a terra un'immagine luminosa che ha la forma stilizzata di un abete.



Come evidenzia un video disponibile su YouTube (https://youtu.be/0i4HMXYcRQQ) non si tratta dunque di un esagerato capo di abbigliamento natalizio, ma di un regalo speciale - per il momento in esemplare unico - per le categorie deboli degli utenti della strada. Minuscoli proiettori Led nascosti nelle corna, nel naso e nella coda della renna che domina la decorazione della felpa illuminano l'asfalto intorno al chi lo indossa, segnando una 'zona sicura' di 1,5 m a forma di albero di Natale. Un contributo davvero importante soprattutto in condizioni di scarsa visibilità, che permette agli altri utenti della strada di valutare quale è lo spazio sufficiente durante il sorpasso.



Quasi l'80% dei ciclisti - segnala Ford - afferma che i veicoli che sorpassano troppo vicini a loro sono la maggiore minaccia e circa 9 ciclisti su 10 dichiarano di essere 'superati' in una situazione di rischio almeno una volta alla settimana. Sebbene i Paesi europei abbiano regole diverse sulle distanze di sorpasso sicure, il valore di 1,5 m è generalmente considerata una distanza di sicurezza nel traffico più lento, ma occorre salire a 2,0 m quando si viaggia a velocità superiori a 48 km/h (30 mph).



Arriva in un periodo dell'anno in cui anche i ciclisti e gli utenti di scooter elettrici sono particolarmente vulnerabili a causa dei periodi di oscurità più lunghi. Il 'Christmas Jumper' potrebbe essere altrettanto utile per i pedoni in quanto le distanze di sicurezza sono diventate parte delle comuni problematiche.



All'inizio di quest'anno, Ford aveva presentato una giacca Emoji come parte della campagna che mirava a ridurre la tensione tra guidatori e ciclisti. Il ciclista che indossava la giacca poteva mostrare come si sentiva e anche le sue intenzioni tramite grandi emoji luminosi che lampeggiavano sulla schiena della giacca, contribuendo a promuovere una migliore comunicazione e tolleranza tra gli utenti della strada.



Il Christmas Jumper è l'ultimo di una linea di creazioni indossabili di Ford per promuovere la consapevolezza. Nel 2015 aveva presentato una tuta per simulare gli effetti della guida dopo aver consumato droghe e nel 2016 la Hangover Suit che riproduceva le conseguenze - spesso ignorate - di una sbornia.



Ford ha anche prodotto una 'tuta della terza età' e una 'tuta da gravidanza' per comprendere meglio le esigenze dei conducenti anziani e delle future mamme.



''Il Christmas Jumper 'Safe Distance' può essere divertente - ha commentato Emmanuel Lubrani responsabile della iniziativa Share The Road di Ford of Europe - ma il messaggio che lancia è serio; dobbiamo essere tutti consapevoli degli altri utenti della strada e assicurarci che tutti tornino a casa per Natale, indipendentemente dal mezzo di trasporto che utilizzano''.