Volvo richiama 4.779 veicoli importati dalla Cina

Volvo Automobile Sales (Shanghai) richiamerà 4.779 vetture a causa di un difetto dell'airbag. Lo afferma la State Administration for Market Regulation, che vigila sul rispetto dei requisiti qualitativi, secondo cui il richiamo riguarderà 369 modelli S60 importati e 4.410 berline S80 importate. In una nota, l'ente ha dichiarato che il sistema di gonfiaggio dell'airbag frontale dal lato del conducente dei veicoli interessati può rompersi e in casi estremi scagliare frammenti contro i conducenti, ponendo rischi per la sicurezza. La società svedese sostituirà gratuitamente le parti difettose.