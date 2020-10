Volkswagen ID.3 ottiene 5 stelle nei test Euro NCAP 2020

L'ID.3, modello completamente elettrico che inaugura la terza generazione di auto della Volkswagen, supera i test previsti dal nuovo protocollo Euro NCAP 2020 aggiudicandosi le cinque stelle, il massimo punteggio. Struttura robusta, tecnologia innovativa dei sistemi di ritenuta e sensoristica sofisticata, che assiste il conducente alla guida, garantiscono un'eccellente protezione degli occupanti dell'auto e degli altri utenti della strada. Nel campo della sicurezza attiva si segnalano l'AEB di serie, il sistema 'Multi-Collision-Brake', che previene ulteriori urti dopo la prima collisione, e l'e-Call.



Le uniche criticità riscontrate riguardano la protezione marginale del torace del conducente negli impatti frontale/laterale contro il palo e alcuni scenari relativi alla protezione dei pedoni.

''Il nuovo modello della casa tedesca rappresenta un percorso da seguire per i costruttori di auto - ha dichiarato Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'Automobile Club d'Italia -

ACI ed Euro NCAP vigileranno, però, affinché la sostenibilità ambientale e la salvaguardia del pianeta non vadano a scapito della sicurezza delle persone che si spostano. Siamo lieti che la Volkswagen abbia centrato questo obiettivo perché, in questo campo, non ci possono essere compromessi''.



Sempre in questa sessione di test è stata valutata la nuova versione ibrida plug-in della Toyota RAV4, estendendo anche a questo modello la valutazione 5 stelle ottenuta con il protocollo 2019.