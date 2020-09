Federpneus formazione per gommisti sui veicoli elettrificati

Federpneus ha organizzato, assieme ad Antares Corporation, società che fornisce corsi di formazione nel settore automotive, vetture e veicoli pesanti - ha organizzato due corsi di formazione rivolti ai gommisti e centrati sul tema del lavoro su veicoli elettrificati. Dal riparatore generico al mecatronico, Dalla formazione sulle nuove tecnologie ai corsi per aggiornare le competenza anche sul tema dei rischi potenziali dei nuovi modelli elettrificati. L'innovazione in campo automotive spinge il settore dell'assistenza e dell'autoriparazione a investire nella formazione dei propri operatori e in strumentazioni di precisione. A fianco della 'rivoluzione' legata al moltiplicarsi dei software e dei componenti elettronici a bordo dei veicoli, è ora la diffusione dei propulsori ibridi ed elettrici sta modificando il lavoro in officina. È proprio per tenere il passo con questi cambiamenti che la commissione tecnica di Federpneus ha realizzato dal 15 al 18 settembre scorsi i due corsi di formazione rivolti ai gommisti per l'ottenimento della qualifica Pes (persona esperta) e Pav (persona avvertita).



L'evento, che si è svolto presso la sede della Federpneus ad Anzola dell'Emilia (Bo), hanno visto la partecipazione complessiva di 30 gommisti associati a Federpneus. ''Chi vuole continuare a operare nel nostro settore deve aggiornare le proprie competenze - ha detto Gabriele Lazzarini, coordinatore della commissione tecnica Federpneus -. ed è per questo che abbiamo predisposto dei corsi per i nostri associati mirati su quelle che sono le novità che stanno interessando il settore automotive: penso alla calibrazione degli ADAS, ai sistemi informatici di bordo e da ultimo ai motori elettrici''. I partecipanti, divisi in due gruppi da 15 persone per il rispetto delle regole anti Covid-19, hanno svolto, in giorni differenti, sia una lezione teorica in aula sulla composizione e il funzionamento dei motori elettrici che un intervento di manutenzione su di un veicolo ibrido. In quest'ultimo caso ai gommisti è stata mostrata la procedura per il disarmo del sistema di elettrificazione del veicolo così da poter intervenire in sicurezza. Alla fine del corso i partecipanti hanno sostenuto un test per l'ottenimento della qualifica Pes e Pav. ''Nei veicoli ibridi, ibridi plug-in ed elettrici la tensione di alimentazione dei motori elettrici, come quella delle batterie e di parte della componentistica di bordo può arrivare a valori di centinaia di Volt - spiega Flavio Cardarelli, project & services manager di Antares Corporation - Questo espone chi compie operazioni di riparazione e manutenzione a un rischio molto elevato. È fondamentale conoscere sia come va disarmato il sistema sia quali dispositivi di sicurezza usare''.