Subaru, nove modelli premiati per la 'sicurezza'

Nove riconoscimenti in tra di sicurezza per Subaru, in occasione dei Safety Pick Awards 2020.

La classifica stilata dall'Insurance Institute for Highway Safety e dedicata alle automobili più soddisfacenti in termini di sicurezza in generale, ha infatti premiato cinque modelli della casa delle pleiadi con il Top Safety Pick+, ovvero il massimo riconoscimento. I veicoli in questione sono Forester, Outback, Crosstrek Hybrid (versione ibrida plug-in per il mercato USA della Subaru XV), Legacy e Ascent. Altre quattro vetture della gamma Subaru, Impreza nelle versioni cinque porte e sedan, Crosstrek e WRX, sono state poi premiate con il Top Safety Pick.

Per ottenere i punteggi migliori nella classifica, i modelli devono ottenere valutazioni come 'Buono' (rating massimo) in ciascuno dei sei test di resistenza agli urti dell'IIHS: lato guidatore con piccola sovrapposizione anteriore, lato passeggero con piccola sovrapposizione anteriore, moderata sovrapposizione anteriore, laterale, resistenza del tetto e test dei poggiatesta. Il test per la collisione frontale con piccola sovrapposizione sul lato passeggero è una novità di questa edizione. I test di piccola sovrapposizione sono invece progettati per replicare ciò che accade quando solo l'angolo anteriore del veicolo si scontra con un altro veicolo o un oggetto come un albero o un palo della luce.

I veicoli devono anche far registrare un rating dei fari pari a 'Buono' o 'Accettabile' ed essere dotati di un sistema di prevenzione degli incidenti frontali che ottenga valutazioni 'Avanzate' o 'Superiori' sia nei test tra due veicoli che tra veicolo e pedone. Quest'ultimo è un'altra novità introdotta dall'IIHS per riconoscere i massimi livelli di sicurezza. Tutti i modelli Subaru che hanno vinto il premio IIHS sono dotati del sistema di assistenza alla guida EyeSight, tecnologia distintiva del costruttore nipponico. "Subaru sostiene gli sforzi dell'IIHS che spingono il settore a raggiungere livelli più elevati di sicurezza dei veicoli e protezione degli occupanti - ha affermato Thomas J. Doll, Presidente e CEO di Subaru of America - e consideriamo i premi IIHS come un riconoscimento dei nostri sforzi per innovare le caratteristiche di sicurezza per i nostri clienti".