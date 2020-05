Pirelli Cinturato P7 dialogo preciso con sistemi elettronici

Il progresso dei pneumatici, ormai da diversi anni, viaggia parallelamente alle innovazioni che molte Case automobilistiche hanno introdotto a livello di sistemi di assistenza alla guida e di miglioramento della sicurezza attraverso sistemi che - gestiti elettronicamente, e addirittura con Intelligenza Artificiale - sono in grado di affiancarsi all'uomo, o sostituirlo, nelle situazioni di maggiore pericolosità. Si tratta di quelli che i tecnici definiscono ADAS, e che presentano una grande complessità proprio per poter valutare, attraverso la gestione dei segnali inviati da sensori d'ogni tipo, non solo le condizioni del veicolo e le situazioni del traffico e della strada, ma anche il funzionamento stesso del dispositivo e realizzare quindi una costante 'autodiagnosi'.



Ecco perché, nel definire le caratteristiche del nuovo Cinturato P7, gli ingegneri Pirelli hanno lavorato specificamente sulla inedita capacità del battistrada di 'dialogare' con i sistemi elettronici di assistenza alla guida.



Nel caso dell'ABS - a parità di auto e misura del pneumatico - un battistrada ottimizzato per il funzionamento in sinergia con l'elettronica della vettura come quello del Cinturato P7 consente, ad esempio, di frenare prima. I test realizzati alla velocità di 100 km/h hanno dimostrato che il nuovo high performance Pirelli, accorcia mediamente fino a 4 metri in meno lo spazio di frenata, pari a una riduzione del 7-10%. Lo sviluppo del pneumatico in collaborazione con le Case auto, attraverso modelli di virtualizzazione delle coperture, consente infatti ai tecnici che lavorano a fianco degli ingegneri Pirelli di tarare al meglio l'elettronica di assistenza: come nel caso dei sistemi di mantenimento della corsia che, se abbinati a un pneumatico 'sconosciuto', potrebbero richiedere continue correzioni di traiettoria non potendo prevedere il comportamento del pneumatico stesso. Mentre, se la stessa auto è dotata del Cinturato P7 con marcatura del costruttore automobilistico (a garantire che è stato sviluppato per equipaggiare quello specifico modello) non richiede tali correzioni in quanto il sistema ne può prevedere le reazioni.