Mercedes AMG SL 43, le diverse sfumature del lusso

Regina d'estate. Dopo il ritorno in grande stile avvenuto nel 2021, Mercedes-Amg SL triplica l'offerta grazie all'inedita motorizzazione 4 cilindri alloggiata sulla Amg SL 43 e con la serie speciale siglata SL 55 Tribute Edition. Quest'ultima guarda alla leggendaria 300 SL 'Ali di Gabbiano' con riferimenti cromatici della carrozzeria e degli interni figli del reparto di personalizzazione della Stella.

La Tribute Edition introduce nella gamma italiana di SL la motorizzazione V8 4.0 da 476 CV, alloggiata sotto il cofano dei 55 esemplari previsti per la serie speciale. La nuova entry-level Amg SL 43, invece, è pronta a scrivere nuovi capitoli di una storia iniziata 70 anni rivolgendosi ad una platea più ampia rispetto alla scoppiettante top di gamma spinta dal V8 biturbo da 585 Cv. Senza per questo rinunciare a prestazioni brillanti e tecnologia raffinata, sulla SL 43 rappresentata dall'inedito turbocompressore a gas di scarico di tipo elettrico che aiuta il quattro cilindri da 2.0 litri a raggiungere la soglia ragguardevole di 395 Cv e 480 Nm di coppia. Il suo principio di funzionamento riprende la medesima tecnologia impiegata dal team Mercedes-AMG Petronas di Formula 1.



Sull'albero del turbocompressore a gas di scarico trova posto un sottile motore elettrico dello spessore di circa quattro centimetri, posto tra la girante della turbina sul lato di scarico e la girante del compressore sul lato di aspirazione dell'aria esterna. Su impulso elettronico, la piccola unità elettrica aziona direttamente l'albero del turbocompressore facendo accelerare la girante prima dell'arrivo del flusso dei gas di scarico, per una risposta all'acceleratore rapidissima che si ripercuote positivamente lungo tutta la curva di erogazione.

L'ascesa verso la zona rossa del contagiri viene affidata per la prima volta alla sinergia tra il quattro cilindri denominato M139, sulla roadster montato in senso longitudinale al contrario di quanto avviene con i modelli più compatti di Mercedes-AMG, ed il nuovo cambio a 9 marce SPEEDSHIFT MCT AMG. Le prestazioni di marcia sono degne di SL: lo scatto di SL 43 da 0 a 100 km/h richiede solo 4,9 secondi, la velocità massima è di 275 km/h, a fronte di consumi consumi ed emissioni relativamente contenuti.

L'assetto prevede sospensioni meccaniche, ammortizzatori in alluminio e molle elicoidali in materiale leggero, per una sofisticata configurazione che prevede asse anteriore multilink a cinque bracci, tanti quanti ne prevede l'architettura posteriore.

Il tutto presieduto dal sistema RIDE CONTROL AMG con sospensioni attive disponibili in opzione. Di serie, invece, la AMG Sl 43 poggia su cerchi da 19 pollici, mentre quelli da 20 o da 21" sono a richiesta. L'abitacolo 2+2 fonde elegantemente elementi digitali, come i display del sistema Mbux, con altri più analogici come il touch-pad nel tunnel centrale che aiuta nella gestione delle numerosissime funzioni di bordo e di assistenza alla guida.

Proprio la guida rimane al centro della Mercedes-Amg SL 43, malgrado la minore potenza rispetto alla sorella spinta dal V8 biturbo. Punta su un maggiore equilibrio che si avverte nelle strade tortuose e ricche di curve, dove entra con sicurezza e precisione per uscirne come un fulmine grazie alla spinta molto consistente che il 4 cilindri mild-hybrid offre soprattutto in basso. La reattività all'acceleratore è immediata in modalità Sport Plus, per una guida divertente che si concilia alla perfezione con la marcia a capote abassata grazie al perfetto equilibrio raggiunto tra comfort e prestazioni. Il prezzo di Mercedes-AMG SL 43 parte da 140.678 euro.