Bosch Universal Pump 18V, aria compressa da portare in auto

Mai, come nella stagione estiva, il problema delle pressioni di gonfiaggio dei pneumatici e in generale della produzione di aria compressa riguarda e coinvolge molti aspetti dei viaggi in auto, dell'uso dei veicoli da campeggio e dei rimorchi portabarca e perfino delle attività sportive e in spiaggia (per utilizzare materassini, canotti e piccole imbarcazioni). Al contrario di ciò che può accadere dovendo gonfiare una piscinetta, ciOè di restare senza fiato se si usano solo i polmoni, il problema delle gomme delle auto e dei rimorchi con pressione insufficiente costituisce un grave rischio per la sicurezza visto che una gomma sgonfia si surriscalda rapidamente.

Ma anche per il portafogli, visto che bastano pochi bar sotto al valore consigliato dal costruttore per far crescere in modo esponenziale la resistenza al rotolamento e quindi i consumi. Il colosso tedesco dell'innovazione e dei servizi Bosch ricorda al riguardo come basti uno scostamento di appena il 20% nei pneumatici dell'auto per aumentare notevolmente l'usura e il consumo di carburante, ridurre la vita dei pneumatici stessi e far crescere il rischio di incidenti.

Ed è proprio Bosch, nella consapevolezza di questi rischi ma anche della sempre maggiore difficoltà a reperire stazioni di servizio che eroghino il sevizio di aria compressa, che popone una soluzione di totale efficacia e facilmente trasportabile anche in auto. Il compressore mobile cordless Bosch Universal Pump 18V - che funziona con una batteria ricaricabile come quella dei trapani e degli altri utensili elettrici senza fili - permette di controllare la pressione con il manometro incorporato e di gonfiare i pneumatici in modo rapido e comodo fino alla pressione richiesta.

Bosch Universal Pump 18V offre una potenza di gonfiaggio di ben 30 litri al minuto il che significa che è possibile portare un pneumatico per auto di medie dimensioni da 2,0 a 2,5 bar in soli 30 secondi. Una singola carica di una batteria ricaricabile da 2,5 Ah potrebbe gonfiare 24 pneumatici per auto di questo tipo da 2,0 a 2,5 bar o 30 pneumatici per bici da trekking da 0 a 4,5 bar. La pressione massima di Universal Pump 18V è di 10,3 bar.

Per chi ha esigenze meno impattanti (come uno scooter, una bicicletta o un'auto di dimensioni contenute) Bosch propone inoltre EasyPump che per il peso contenuto e le dimensioni ridotte si adatta a qualsiasi borsa sportiva o qualsiasi portaoggetti.