Hyundai Kona cresce in personalità e comfort

Cresciuta nelle dimensioni, caratterizzata da un design personale, equipaggiata con tecnologia per la sicurezza e infotainment di ultima generazione, la nuova Hyundai Kona sbarca da inizio luglio nelle concessionarie italiane. La crossover coreana è diventata più confortevole e spaziosa e ora è più adatta al ruolo di unica vettura di famiglia, grazie anche a un bagagliaio cresciuto del 30%, sino a misurare 466 litri.

Guidata in anteprima nella variante full-hybrid da 141 Cv, equipaggiata con un motore quattro cilindri a benzina 1.6 Gdi da 105 Cv accoppiato a un elettrico da 32 kW (43,5 Cv), è risultata più silenziosa e piacevole da condurre rispetto alla prima generazione. Lunga 4.350 mm, larga 1.825 mm, alta 1.570 mm, prodotta in Repubblica Ceca sulla piattaforma K3, come tutta la gamma disponibile esclusivamente in configurazione a 2 ruote motrici, la Kona Hev sulla bilancia fa segnare 1.485 kg ed è accreditata di un rapporto peso potenza di 51,2 kW per tonnellata. Briosa in città, dove l'accoppiata dei due propulsori offre il meglio di sé, non è un fulmine in ripresa ma risulta rilassante da guidare anche in autostrada e nelle extraurbane.

A patto, però, di rispettare limiti di velocità, corsie e distanze di sicurezza. Appena, infatti, si eccede in esuberanza, una serie di utili cicalini sonori e spie luminose avvisa subito il guidatore dell'errore, tenendolo al riparo da multe e pericoli e costringendolo con perseveranza d'allarme alla buona condotta. Marcia in drive, le palette al volante da utilizzare per incrementare o diminuire la "frenata motore" e il relativo effetto rigenerativo sulla batteria, questa 'crossoverina' si rivela una passista dai consumi particolarmente interessanti (sono calati del 10% rispetto alla precedente generazione).

La Casa, infatti, dichiara 4,5 l/100 km nel ciclo misto, con emissioni di CO2 di 103 g/km. In listino a partire dai 28.500 euro della benzina 1.0 turbo da 120 Cv con cambio manuale, la Kona 2023 sin dal lancio presenta un'offerta variegata che include le varianti a benzina 1.0 T con cambio automatico (da 30.500 euro) e l'ibrida "leggera" a 48 Volt sempre da 120 Cv (da 29.500 euro). Dal prossimo autunno, poi, sarà proposta in due varianti elettriche, per un massimo di 490 km di autonomia per pieno di energia. La proposta Full Hybrid del test è disponibile oltre che nell'allestimento d'ingresso X-Line (34.500 euro) e nel premium X-Class (37.500 euro), anche nella variante intermedia N-Line della vettura del test anteprima che dal traffico di Milano ci ha portato sul Lago d'Orta.

Una proposta caratterizzata da passaruota in tinta con la carrozzeria, griglia specifica e prese d'aria maggiorate, specchietti laterali neri lucidi, minigonna laterale argentata, doppi tubi di scarico, cerchi in lega da 18 pollici, interni con cuciture e dettagli di colorazione rossa e pedaliera in alluminio. Dotazione che si aggiunge ai 7 airbag, ai numerosi dispositivi elettronici di sicurezza, al cruscotto digitale, alle quattro prese Usb-C disponibili, al navigatore con schermo da 12" e connessione Apple Car Play-Android Auto, al caricatore senza fili per lo smartphone, già disponibili sulla proposta di prezzo più allettante.

Per Hyundai Italia, la nuova Kona, spiega Andrea Crespi, presidente della Filiale, "è una grande sfida di crescita nei B-Suv, in cui si deve affermare come protagonista di eccellenza. Il mercato cresce del 23% nei primi sei mesi del 2023, guidato dai canali b2b e di noleggio. Quello privati aumenta del 10% con che Hyundai guadagna il 18%. Nuova Kona, più grande del modello precedente, lascia spazio nel segmento alla Bayon tra le proposte più compatte e razionali e con l'operazione #LiveLimited punta a superare i propri limiti con contenuti di vertice, per crescere nei volumi e far crescere il brand".