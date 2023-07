Si chiama Experimental la prossima concept car di Opel

Si chiama Experimental, come già era avvenuto nel 1965 con la Experimental GT e nel 2019 con la Experimental GT X, la nuova concept car che Opel presenterà al pubblico internazionale in occasione dell'IAA Mobility di Monaco in programma dal 5 al 10 settembre.

"Come indica il nome, l'Opel Experimental rappresenterà una chiara prospettiva - ha detto Florian Huettl, ceo di Opel - per il nostro brand e non solo per la gamma delle future vetture.

Mostra la direzione che il nostro marchio intraprenderà nei prossimi anni e influenzerà tutte le future auto di produzione.

Experimental è il simbolo di ciò che vogliamo realizzare con la marca Opel".

La nuova concept car rappresenta anche la fase successiva dell'evoluzione della filosofia di design 'Bold and Pure' che era stata mostrata per la prima volta con la Opel Experimental GT X. E riflette l'ulteriore perfezionamento del marchio nell'ambito di Stellantis, basata sui pilastri Detox, Modern German e Greenovation.

L'ultima creazione del Centro Design di Rüsselsheim sarà la prima Opel a sfoggiare con orgoglio la rinnovata versione del Blitz Opel, presentato di recente.

Più nitido e deciso, il simbolo con il 'lampo' stilizzato è posizionato in primo piano al centro della cornice circolare, secondo il principio grafico chiave di tutte le Opel ed elemento caratterizzante del design del frontale, della zona di coda e degli interni.