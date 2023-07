Isotta Fraschini: a Monza le 3 varianti della Tipo 6 LMH

In occasione dell'appuntamento di Monza del Wec, Isotta Fraschini presenta le 3 tipologie della Tipo 6 LMH, la vettura che segna il rilancio del brand ed il suo ritorno alle competizioni proprio nelle gare del mondiale endurance. Accanto alla Competizione, variante da corsa che avrà il compito di sfidare in pista nel prossimo futuro vetture del calibro di Cadillac, Ferrari, Porsche, e Toyota nella categoria delle hypercar, ci sarà la versione Pista. Quest'ultima, dedicata a 25 facoltosi clienti, consentirà agli acquirenti di provare in circuito, in attività pianificate da Isotta Fraschini, l'emozione ed il brivido di guidare una vettura da corsa, ed a Monza arriverà quasi in versione definitiva.

Inoltre, nel tracciato brianzolo ci sarà un modello in scala 1:2 della versione Strada, che sarà prodotta in serie limitata.