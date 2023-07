Alpine A110 S Enstone Edition: si svela al GP di Silverstone

In occasione del GP di F1 di Silverstone, il 5 luglio, Alpine svela la nuova A110 S Enstone Edition, che sarà realizzata in serie limitata in 300 unità.

La vettura, in Italia ordinabile presso gli Alpine Centre dal 6 luglio, ha un prezzo di listino di 87.000 euro, ed è proposta in due livree grigio opaco mat, GrigioTuono e Argento Mercurio, abbinate al tetto nero opaco, sul quale può essere impresso l'Union Jack.

Internamente si caratterizza per la presenza di componenti in carbonio, come la visiera e la consolle centrale, modellati ad Enstone nella stessa officina e con lo stesso materiale utilizzato per produrre le monoposto di F1.

A spingerla troviamo lo stesso motore da 300 cv dell'A110 S, che le assicura un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi ed una velocità massima, in circuito, di 275 km/h, grazie all'opzione del kit aerodinamico.

Non manca una targa numerata da 1 a 300 che segnala l'esclusività di ogni singola auto e le origini sportive dei materiali dell'abitacolo. Inoltre, ogni proprietario avrà un certificato di autenticità dello stabilimento di Enstone, firmato dal BWT Alpine F1 Team.