Rolls-Royce Spectre, su strada esaltato il suo essere regina

Ad un anno dal lancio avvenuto nell'ottobre 2022 Spectre, la prima Rolls-Royce completamente elettrica mai realizzata, scende ufficialmente su strada, a dimostrazione che la tecnologia a batteria (in questo caso sviluppata con la Casa madre Bmw) può essere implementata con successo - così afferma l'azienda di Goodwood - "all'apice dell'eccellenza automobilistica, del lusso e delle prestazioni".



Spectre rappresenta anche un passaggio epocale per il marchio, in quanto entro la fine del 2030 l'intera gamma con lo Spirit of Ecstasy sul cofano sarà completamente elettrico. Del resto il sistema propulsivo alimentato solo da batteria traghetta la storica esperienza di guida di una Rolls-Royce - con coppia istantanea, funzionamento silenzioso e impercettibile sensazione del movimento - verso il futuro decarbonizzato e la migliora per nuove generazioni di clienti.

Uno dei suoi segreti iper-tecnologici è il sistema Decentralised Intelligence che consente lo scambio libero e diretto di informazioni tra migliaia di singole funzioni del veicolo, elevando ulteriormente il celebre effetto 'tappeto volante' del marchio.

Per Spectre Rolls-Royce ha creato una evoluzione dell'Architecture of Luxury (uno spaceframe interamente in alluminio che fornisce anche le basi per Cullinan e Ghost) e che era stata concepito fin dall'inizio per ospitare un propulsore elettrico. Comprende una piattaforma interamente in alluminio che è infinitamente scalabile e modificabile attorno a quattro punti fissi, uno a ciascun angolo dell'auto. Gli ingegneri di Rolls-Royce con Spectre hanno sbloccato potenzialità precedentemente inesplorate nel concetto Architecture of Luxury rendendo il telaio più rigido del 30% rispetto a qualsiasi precedente modello. L'architettura ha anche consentito di creare un profilo sottopavimento perfettamente liscio e quindi una posizione di seduta bassa grazie alla posizione della batteria (completamente integrata nell'architettura) studiata per fornire un isolamento acustico aggiuntivo.

Spectre è dotata di due motori sincroni ad eccitazione separata (SSM), quello anteriore produce 190 kW e 365 Nm di coppia, quello posteriore 360 kW e 710 Nm.Il tutto fornisce l'equivalente di 584 Cv con 900 Nm di coppia. Valori che permettono a Spectre di scattare da 0 a 100 in 4,5 secondi (anche se questa non è manovra nello stile RR) con l'energia fornita da una batteria agli ioni di litio da 102 kWh. L'autonomia omologata Wltp è di 530 km un valore che va ben oltre alle necessità di guida, e che si adatta perfettamente allo stile di vita dei clienti Rolls-Royce che hanno in media più di sette auto nel loro garage con una percorrenza media di 5.100 km all'anno con le loro RR. Il tempo di ricarica dal 10 all'80% è comunque di 34 minuti utilizzando un caricabatterie rapido da 195 kW (CC).

Oltre che per l'impostazione predefinita all'avviamento (con basso recupero in frenata) per imitare il comportamento del cambio automatico di una Rolls-Royce con motore a combustione interna, la nuova coupé fastback elettrica è la RR più connessa della storia, con tre volte più segnali rispetto a qualsiasi modello precedente.

Ciò consente, ad esempio, di rispondere più rapidamente agli input del conducente e alle mutevoli condizioni stradali attraverso il Planar Suspension System - evoluzione del sistema lanciato su Ghos - che combina hardware e capacità di elaborazione ad alta velocità per offrire le caratteristiche e insuperate doti dinamiche di Spectre.

Su strade rettilinee, il sistema può disaccoppiare automaticamente le barre antirollio consentendo a ciascuna ruota di agire in modo indipendente. Ciò previene il movimento oscillante che si verifica quando un lato di un veicolo colpisce un'ondulazione della strada e riduce drasticamente i disturbi ad alta frequenza causati da difetti superficiali più piccoli e ripetuti. Quando il sistema rileva una curva, i componenti vengono riaccoppiati e si irrigidisce l'effetto ammortizzante e si prepara l'attivazione del sistema a quattro ruote sterzanti.

Durante le curve, i singoli sensori monitorano quasi 20 diversi parametri di sterzata, frenata, erogazione di potenza e sospensioni e li regolano automaticamente per mantenere un allineamento e una stabilità perfetti.