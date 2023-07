Stellantis, arrivano la mitica Topolino e la nuova 600

Tornano la mitica Topolino e la 600, due modelli iconici del brand Fiat, oggi in versione completamente elettrica. Le due vetture, che si richiamano al passato per affrontare la mobilità del futuro saranno presentate il 4 luglio dal ceo di Fiat Olivier Francois davanti a circa 170 giornalisti provenienti da tutta Europa. L'evento 'The future is on track' si svolgerà a Casa 500, luogo iconico del brand sulla pista del Lingotto, dove ha sede la Pinacoteca Agnelli.

La Nuova Topolino ha un nome evocativo che richiama il modello prodotto dalla Fiat dal 1936 al 1955, simbolo della motorizzazione in Italia. La Nuova Fiat 600 è una vettura del segmento B.