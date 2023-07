La Porsche 934/5 rinasce con Singer

La Porsche 911 è un'icona automobilistica famosa per le sue varianti sia stradali che da corsa, e proprio ispirandosi alla 934/5, lo specialista Singer reinterpreta in maniera moderna questa vettura che ben figurò nelle competizioni.

La base è quella della 911 identificata dalla sigla di progetto 964, la penultima dotata di raffreddamento ad aria, che è stata adattata allo scopo con un ampio corpo vettura in fibra di carbonio e, soprattutto, mediante un flat six da 3,8 litri biturbo con ben 700 CV di potenza.

Ovviamente, per mantenere lo spirito della vettura originale, il cambio è rimasto rigorosamente manuale, e non mancano delle carreggiate particolarmente larghe, così come la possibilità di avere uno spoiler posteriore dalle dimensioni oltremodo generose per la variante destinata alla pista. La 934/5 di Singer verrà prodotta in un numero limitato di esemplari e diventerà un nuovo classico, moderno come le creazioni dello specialista californiano.